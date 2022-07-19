TSK’nın top saldırısında bir ev hedef oldu

ZAHO (K24)

K24 Zaho muhabiri, bugün sabah saatlerinde Batifa ilçesine bağlı Suriya köyünde bir vatandaşa ait eve, Türk ordusu tarafından atılan top mermisi isabet etti.

Köy muhtarı Bedel Murad, şans eseri olay sırasında evde kimse olmadığı için can kaybı ya da yaralanma olmadığını ancak evde maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Bedel Murad, “Top mermisi isabet eden evin 100 metre ilerisinde cami ve evler var. İnsanlar yaşıyor orada. Bu top saldırısı vatandaşlarda korku ve endişeye yol açtı” dedi.

Türkiye ile PKK arasındaki çatışmalar nedeniyle Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgeleri büyük zarar görüyor. Yıllardır saldırılar nedeniyle çok sayıda köy boşaltılmak zorunda kalıyor.