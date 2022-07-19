ABD’den İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekleyen karar tasarısına onay

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ABD Temsilciler Meclisi’nin 394 üyesi, tasarıya destek verdi. Cumhuriyetçi Parti'den 18 üye ise tasarıya ret oyu verdi.

Demokrat Parti'den 2, Cumhuriyetçi Parti'den 17 ise çekimser kaldı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmeleri için İttifak üyesi 30 ülkenin tümünün parlamentolarının onayı gerekiyor. ABD'de Parlamento'nun onay süreci, Kongre'nin üst kanadı olan Senato'nun onayıyla tamamlanmış olacak.

ABD Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıda ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya üye olmak için aldıkları “tarihi kararı” destekleniyor ve ittifakın diğer üyelerine de iki ülkeyi resmen desteklemeleri çağrısı yapılıyor.

Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti grubunun lideri Steny Hoyer, yaptıkları oylamayla “olağanüstü iki yeni üyenin” Avrupa topluluğuna dahil edildiğini belirtti, İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya değer katacaklarının altını çizdi.

Steny Hoyer, “İsveç ve Finlandiya NATO’nun ortak savunma yeteneğine katkıda bulunacak ve Baltık bölgesini Rusya tehdidine karşı daha güvenli hale getirecektir. Ancak onun da ötesinde iki ülke sahip oldukları değerler sayesinde ittifakımıza da değer kazandıracaktır” dedi.

Hoyer, "Rusya, Ukrayna savaşını kaybetmeli" diye konuştu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vlamidir Putin bu savaşı kazanmamalı. Sadece Ukraynalılar ve gösterdikleri sıra dışı cesaretten, devlet başkanları Zelenskiy’nin liderliği ve cesaretinden ötürü değil… Özgür dünyanın, zorbalığın hüküm süremeyeceği yönünde çok net ve çok güçlü bir mesaj vermesi gerekiyor.”

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırıya başlamasıyla gündeme gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde, savaşın bu yıl bitebileceği tahmininde bulunmuştu.