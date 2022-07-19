Malatya’dan 115 ülkeye kayısı ihracatı

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Malatya’da geçen yılın ocak-haziran döneminde 41 bin 12 ton ürüne karşılık 141 milyon 176 bin dolar elde edilen kuru kayısıdan bu senenin aynı döneminde ise 32 bin 662 ürün ihraç edildi. Malatyalı ihracatçılar, geçen seneye göre daha az ürün göndermesine rağmen gelirini yüzde 19 artırarak 167 milyon 704 bin dolara çıkardı.

Bu senenin ilk yarısında ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Rusya, Kanada ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 115 ülkeye kuru kayısı satıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA’ya yaptığı açıklamada Haziran ayında 4 bin 294 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini, bunun karşılığında 23 milyon 631 bin dolar gelir elde ettiklerini ifade etti.

Ramazan Özcan, 100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar gelir hedeflerinden sapmadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Belki bu yıl bu hedeften kısmı bir gerileme yaşıyor olabiliriz ama hedefe kilitlendik, kesinlikle 2022-2023 yılı sonunda bu hedefi yakalamaya çok yakınız. Bu yılı belki 400 milyon dolara yakın bir rakamla kapatacağız ama 2022-2023'te kesinlikle 500 milyon dolar ihracat konusunda ısrarcıyız."