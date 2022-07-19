Ukrayna’da 28 kişi daha ‘vatana ihanet’ten görevden alındı

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Ukrayna'da 'vatana ihanet' suçlamasıyla görevine son verilen Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov'un yerine vekaleten, teşkilatın eski başkan yardımcısı Vasyl Maliuk atandı.

39 yaşındaki Maliuk, yolsuzlukla mücadele çabaları ve organize suç biriminde yaptığı işlerle tanınıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,dün gece yaptığı video konuşmasında, 28 yetkilinin daha görevden alınmasına karar verildiğini belirtti.

Zelenskiy, 2019'dan beri 30 bin kişilik devlet güvenlik servisi olan SBU'dan sorumlu olan çocukluk arkadaşı Ivan Bakanov'un görevine son vermişti. Bakanov'un Rusya'nın teşkilat bünyesine sızmasını engelleyemediği savunuluyor.

Ukrayna lideri, kısa süre önce Almanya dahil beş ülkenin büyükelçileri ile Macaristan, Norveç, Çek Cumhuriyeti ve Hindistan dahil olmak üzere diğer bazı elçileri görevden aldı.

Hafta sonu da Kırım'daki SBU'nun eski başkanı Oleh Kulinich, vatana ihanet şüphesiyle tutuklandı.

651 CEZA DAVASI

Volodimir Zelenskiy, konuya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vatana ihanet nedeniyle ülkenin başsavcılık ve kolluk kuvvetlerinde bazı çalışanlara yönelik 651 ceza davasının kayıtlara geçtiğini kaydetti.

Zelenskiy, "Özellikle, 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanı, işgal altındaki topraklarda kaldı ve devletimize karşı çalışıyor. Ukrayna güvenlik güçleri ve Rus istihbaratı çalışanlar arasındaki işbirliği nedeniyle devletin ulusal güvenliğinin temellerine karşı kayda alınan bu suçlar, ilgili yöneticilerle ilgili ciddi sorular uyandırıyor. Her bir sorunun da cevabı bulunacaktır" ifadelerini kullandı.