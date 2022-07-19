Dolar 2022’nin zirvesinde

HABER MERKEZİ

Küresel piyasalarda düşen risk algısı doların güçlenmesine neden olurken, dolar/TL kuru 17,56'nın üzerini test ederek 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü.

Dolar kuru yılbaşından bu yana yüzde 30'u aşan yükseliş kaydetti.

Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'ndan 50 baz puan faiz artırımı geleceği fiyatlara girmeye başladı. Geçen hafta 20 yılın ardından ilk kez 1'in altına gerileyen euro/dolar paritesi 1.02'nin üzerine çıkarken, euro/TL ise 18'i aştı.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN KARAR HAFTASI

ABD enflasyon verisinin ardından 109 seviyesini aşarak rekor kırdan dolar endeksi dün 106'ya geriledi.

Uzmanlar, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin ardından resesyon endişelerinin tekrar gündeme geldiğini bildirdi.

Perşembe günü faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda verilecek mesajlar da euro üzerinde etkili olacak.