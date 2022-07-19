Politika

Serêkaniyê’de patlama

Türkiye ve desteklediği silahlı grupların kontrolünde bulunan Serêkaniyê’de meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
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kürdistan Serêkaniyê Rojava silahlı gruplar

HABER MERKEZİ

Rojava’nın Serêkaniyê kentindeki Hec Wesfi Kapalı Çarşısı'nda mayın patladığı bildirildi.

Serêkaniyê’deki aktivistler, patlama sonucu 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Patlamanın kimin tarafından yapıldığı bilgisi paylaşılmadı.

Serêkaniyê, Girê Spî ile birlikte Ekim 2019 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdi.

Rojava’da silahlı grupların bulunduğu bölgelerde güvenlik sorunu yaşanırken, sıklıkla meydan gelen patlamalar nedeniyle sivil halkın mağdur olduğu biliniyor.

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