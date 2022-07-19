Serêkaniyê’de patlama
HABER MERKEZİ
Rojava’nın Serêkaniyê kentindeki Hec Wesfi Kapalı Çarşısı'nda mayın patladığı bildirildi.
Serêkaniyê’deki aktivistler, patlama sonucu 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.
Patlamanın kimin tarafından yapıldığı bilgisi paylaşılmadı.
Serêkaniyê, Girê Spî ile birlikte Ekim 2019 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdi.
Rojava’da silahlı grupların bulunduğu bölgelerde güvenlik sorunu yaşanırken, sıklıkla meydan gelen patlamalar nedeniyle sivil halkın mağdur olduğu biliniyor.