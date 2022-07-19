Peşmerge ile Irak ordusundan Qereçox Dağı’nda operasyon

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamaya göre bugün Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu tarafından, Ninova vilayetinin güneydoğusunda yer alan Qereçox Dağı’nda DAİŞ kalıntılarının temizlenmesi amacıyla “Çelikte İrade” Operasyonunun 4’üncü aşaması başlatıldı.

Açıklamada, kısa süre içinde operasyonun sonuçlarının kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre operasyon 3-4 gün boyunca devam edecek ve hiçbir basın kuruluşunun operasyonu takip etmesine izin verilmeyecek.