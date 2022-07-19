Erdoğan: Önemli bir toplantı gerçekleştiriyoruz

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ortak basın toplantısında konuştu.

“Cumhurbaşkanı Reisi’nin ortaya koyduğu İran’ın komşularla ilişkilerinin geliştirilmesi vizyonunu çok değerli buluyorum” diyen Erdoğan, “Siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel bütün bu alanlarda etraflıca görüşmelerimizi gerek ilgili bakan arkadaşlarımız gerekse bizler ifade etmek fırsatını bulduk” ifadelerini kullandı.

İki ülkenin 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefi olduğunu belirten Erdoğan, “Maalesef Covid olayı sebebiyle ciddi manada bir gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7,5 milyar doları yakaladık. İnanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşüyle biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız. Savunma sanayiinde atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol gerek doğal gaz alanında atılacak adımlarla da bu hızlanabilir” şeklinde konuştu.

İki ülke arasında savuma sanayi alanındaki işbirliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye olarak bildiğiniz gibi özellikle savunma sanayiinde son yıllarda ciddi bir sıçramamız mevcut. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum. Sayın cumhurbaşkanının da ifade ettiği gibi terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Çünkü bunlar hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır. Bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor.”

REİSİ: ZİYARET, İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise, "Yaşadığımız bu mübarek bayram günlerini kutlarım. Sayın Erdoğan'ın ziyareti iki ülke ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Yaptığımız görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İki ülke arasında yatırımın geliştirilmesini ele aldık. İki ülkede bilgi ve teknoloji parkları, bilim şirketleri kurulması müzakerelerimizin konularından bir tanesi olmuştur. İki ülke arasında doğalgaz ihracatı anlaşmasının uzatılması gerektiği vurgulandı" dedi

İbrahim Reisi şunları kaydetti:

"Terörist ve terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir, her kim ki insanlar için tehlike oluşturuyorsa teröristtir ve mücadele edilmesi gerektiğini vurguladık. Bölgesel konular ile ilgili konular da toplantımızda konuşuldu. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurgulamıştır.

Bugün imzalanan iş birliği belgesi iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle sonuçlanacağına inanıyorum. Bir kez daha Saygıdeğer Erdoğan ve heyete hoş geldiniz diyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler için bereketli ziyaret olmuştur."