Hamaney: Suriye’nin kuzeyine yapılacak operasyon Türkiye’nin aleyhine

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Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi için Tahran’da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran lideri Ali Hamaney’le bir araya geldi.

Hamaney, “Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması çok önemlidir ve Suriye'nin kuzeyine yapılacak her türlü askeri saldırı, Türkiye, Suriye ve tüm bölgenin aleyhine, teröristlerin ise lehine olacaktır” dedi.

İran lideri, “Terörle mücadelede kesinlikle sizinle işbirliği yapacağız. Türkiye'nin ve sınırlarının güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz. Siz de Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğiniz olarak görünüz. Suriye meseleleri diyalogla çözülmeli ve İran, Türkiye, Suriye ve Rusya müzakere ile bu meseleyi bitirsinler” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise, “Suriye'deki terör örgütleri Almanya, İngiltere, Fransa ve özellikle ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerce ağır silah desteğine sahipler. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin tavrı açıktır. Suriye devletinden siyasi süreci başlatmasını bekliyoruz. Astana Toplantısında Suriye meselesi özel olarak gündemde ve iyi sonuçlara varılmasını umuyoruz” diye konuştu.