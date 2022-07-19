Başkan Barzani Fransa büyükelçisiyle görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani ile Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier’in yaptığı görüşmede Irak’ın siyasi durumu ve ülkedeki son gelişmeler ile kurulacak olan yeni hükümetle ilgili sürecin ele alındığı bildirildi.

Görüşmede ayrıca Şengal’in durumu, göçmenlerin yaşam koşulları ve Şengal Anlaşması’nın uygulamaya konulması gibi konular ele alındı.

Kürtlerin Suriye’deki geleceğinin de masaya yatırıldığı görüşmede Türkiye’nin Rojava’ya düzenlemeyi planladığı olası operasyonundan duyulan kaygı dile getirildi.

Başkan Barzani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptığı son telefon görüşmesinin de gündeme geldiği görüşmede, Fransa ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki işbirliği ve ilişkilerin sürmesinin önemine vurgu yapıldı.