İranlı ünlü yönetmen Penahi’ye 6 yıl hapis cezası

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İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü Mesut Setaşhi, ünlü yönetmen Cafer Penahi’nin 2010’da aldığı tecilli hapis cezasına atıfta bulunarak, altı yıl yatmak üzere Evin Cezaevine sevk edildiğini duyurdu.

Sözcü, Cafer Penahi’nin 20 yıl boyunca film yönetme ve senaryo yazmasının, yolculuk yapmasının ve medyaya konuşmasının da yasaklandığını aktardı.

İran’da protestoculara müdahaleyi eleştiren bildirinin imzacılarından Cafer Penahi, gözaltına alınan diğer sinema yönetmenleri Muhammed Resulof ve Mustafa Al Ahmed’in durumunu öğrenmek için gittiği savcılıkta tutuklanmıştı.

Filmlerinde İran toplumunda sınıflar arasındaki farkları çarpıcı şekilde anlatan Penahi, “Taksi” filmiyle 2015'te Berlin Film Festivali'nde en iyi filme verilen Altın Ayı ödülünü kazandı.

İranlı yönetmen, 2000 yılında Venedik'te "Daire" filmiyle "Altın Aslan" ödülünü alırken, 2018'de Cannes'da "Üç Yüz" filmiyle en iyi senaryo ödülünü kazandı.

Penahi, 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle 2010'da altı yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak daha sonra cezası 1 yıla indirilmişti.