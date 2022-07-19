WHO: Sonbahardan itibaren Covid-19 vaka artışları daha kötüye gidebilir

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Kluge, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa bölgesinde Covid-19 vaka artış oranının son 6 haftadır üst üste yükselmesini değerlendirdi.

Geçen hafta bölgede 3 milyona yakın yeni vaka görüldüğünü belirten Kluge, bu rakamın son bir haftadaki küresel Covid-19 vaka sayılarının neredeyse yarısına denk geldiğine dikkati çekti.

Vaka artışlarının bu şekilde ilerlemeyi sürdürmesi durumunda sonbahardan 2023 kışına kadarki sürecin zor geçeceğini ifade eden Kluge, bölge ülkelerine "daha fazla sağlık hizmet yüküne hazırlık yapmaları" çağrısında bulundu.

Kluge, bölgede her hafta yaklaşık 3 bin kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti ve "Bir önceki yaz mevsimiyle aynı durumda olduğumuz apaçık. Şu an tek fark, Covid-19'un Omicron'un alt varyantları BA.2 ve BA.5'in etkisiyle daha hızlı yayılması" ifadelerini kullandı.