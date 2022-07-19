Neçirvan Barzani, Fransız büyükelçiyle Irak’ı görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier’i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier arasındaki görüşmede, Irak’ın siyasi ve güvenlik durumunun yanı sıra Irak Cumhurbaşkanının seçilmesine yönelik çabalar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Irak’ın yeni hükümetinin kurulmasına yönelik çabalar, Erbil-Bağdat ilişkileri, 140 madde kapsamındaki bölgeler özelinde DAİŞ’e karşı mücadele, Şengal’in durumu, Kürdistan Bölgesi’nin durumu ve yakında yapılacak seçimler masaya yatırıldı.

Görüşmede konuşan Fransız büyükelçi Chevallier, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilere bağlı olduğunu kaydederek, bölgenin güvenliğinin korunması için Irak’ın istikrarını önemsediklerini ifade etti.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünün Irak’ın istikrarının anahtarı olduğunu söyleyen Fransız büyükelçi, sorunların çözüm mekanizmasının ortaya konulması gerektiğini bildirdi.

Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapılan görüşmede, Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle DAİŞ’le mücadelede bunun gerekli olduğu ifade edildi.

Dünya enerji piyasasıyla ilgili gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin komşu ülkelerle ilişkisi de değerlendirildi.