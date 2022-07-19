Politika

Başbakan’dan anayasal çözüm vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal temelde çözülmesine vurgu yaptı.
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kürdistan Mesrur Barzani Fransa Eric Chevallier

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Eric Chevallier’i kabul etti.

Irak’taki son gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkiler de ele alındı.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler anayasal temelde çözüme kovuşturulmasının önemine vurgu yapılan görüşmede konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümsüz kalmasının Irak halkının çıkarına olmadığını ve sorunların anayasal temelde çözüme kavuşması gerektiğini ifade etti.

Başbakan, kurulacak olan yeni Irak hükümetinde ortaklık, denge ve uyum prensiplerine göre hareket edilmemesine önemine değindi.

DAİŞ'le mücadelenin de konuşulduğu görüşmede, Uluslararası Koalisyon'un Peşmerge'ye desteğinin devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmeye Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies de katıldı.

 

 

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