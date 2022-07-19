Politika

Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü

İran lideri Ali Hamaney ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.
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İran Rusya Vladimir Putin Ali Hamaney

HABER MERKEZİ

İran devlet televizyonunun haberine göre, Türkiye-Rusya-İran arasında başkent Tahran'da düzenlenecek "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"na katılmak için Tahran'ı ziyaret eden Putin, İran lideri Hamaney ile görüştü.

Görüşme Hamaney'in ofisinde basına kapalı gerçekleşti.

Resmi ziyaret kapsamında bugün Tahran'a giden Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı "Astana formatında Yedinci Üçlü Zirvesi"ne iştirak edecek.

 

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