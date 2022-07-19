Politika

İngiltere: Peşmerge’ye desteğimiz devam edecek

İngiltere’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki Askeri Danışmanı Raab Driver, ülkesinin Peşmerge’ye destek vermeye devam edeceğini söyledi.
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kürdistan Raab Driver Peşmerge İngiltere

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki Askeri Danışmanı Raab Driver, ülkesinin Peşmerge’ye destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanlığı yetkilileriyle İngiltere’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki Askeri Danışmanı Raab Driver’in bir araya gelerek, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecini görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Driver ve beraberindeki askeri heyetin, Peşmerge Bakanlığı’na bağlı Askeri Hareketlilik Müdürü General Şiwan Heme Ğarib tarafından karşılandığı ifade edildi.

Peşmerge Bakanlığı bünyesinde komutanlık ve kontrol gruplarının oluşturulmasının konuşulduğu görüşmede, Peşmerge cephelerinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede İngiliz heyet, Peşmerge’ye desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi.

 

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