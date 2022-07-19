Hindistan Rus gemisine el koydu

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Rusya’nın Hindistan Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cochin Limanı’nda bir Rus yük gemisine el koyduğunu açıkladı.

Reuters’ın haberine göre, yapılan açıklamada, “Elçilik, Cochin Limanı’ndaki içinde Hindistan Silahlı Kuvvetleri’ne gönderilen mühimmatın bulunduğu Rus yük gemisinin alıkonulduğundan haberdar. Edinilen ilk bilgilere göre, el koyma işlemi, gemi sahiplerinin kendilerine borcu olduğunu öne süren Estonyalı şirket Bunker Partner OU'nun iddiasıyla bağlantılı” denildi.

Açıklamada, “Mahkemenin davayla ilgisi olmadığı için kargonun boşaltılmasına izin verdiğini belirtmek isteriz. Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na olayın koşullarının açıklanması için resmi bir talep gönderdik. Bakanlıktan ayrıca Rus armatörlerinin ve mürettebatının haklarının koşulsuz olarak gözetilmesini sağlamasını istedik” ifadeleri kullanıldı.

Kerala'da bir mahkeme, Rus gemisi MV MAIA-I hakkında Estonya şirketine yaklaşık 23 bin 500 dolar ödenmemiş yakıt borcu olduğu için 18 Temmuz'da el koyma kararı verdi. Ancak mahkeme, Hint Donanması için silah taşıyan geminin alıkonulduğu sırada yükünü boşaltmasına izin verdi.