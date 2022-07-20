Politika

Putin: Hedefimiz 50 milyon ton tahıl ihracatı

Putin, Rus tahılları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını şart koştuklarına dikkati çekerek bu yılın sonunda 50 milyon ton tahıl ihracatına hazır olduklarını söyledi.
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dünya Vladimir Putin Rusya tahıl ihracatı

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’da yapılan Astana Üçlü Liderler Zirvesi sonrasında Rus gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl konusunda yaptığı müzakerenin detaylarını anlatan Putin, Türkiye ve kişisel olarak Erdoğan’ın Ukrayna tahılının çıkarılması konusunda anlaşmaya varılması için çok şey yaptığını ifade etti.

Kendilerinin bu konuyu başlangıçta paket halinde ortaya koyduklarını vurgulayan Putin, “Şöyle ki Ukrayna tahılının ihracına yardımcı olacağız ama Rus tahılının tedarikiyle ilgili tüm kısıtlamaların kaldırılacağı gerçeğinden hareket ediyoruz. Şimdiye kadar kimseden itiraz gelmedi. Amerikan ortaklarımızdan dahil. Bakalım bundan ne çıkacak” dedi.

ABD'nin Rus gübreleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını hatırlatan Putin, “Umarım durumu içtenlikle iyileştirmek isterlerse aynı şey Rus tahıl ihracatında da olacak. Biz şimdi hazırız. İhracat potansiyelimiz 30 milyon ton tahıl, bu yılın sonunda bu 50 milyon ton olacak” şeklinde konuştu.

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