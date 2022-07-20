Rusya ve İran olası Rojava operasyonuna destek vermedi

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, toplantının açılışında yaptığı konuşmada ABD'nin Suriye'deki "gayrimeşru" varlığının bu ülkede istikrarsızlığa neden olduğunu belirtti,

İbrahim Reisi, "İran, Suriye'yi daha güçlü şekilde desteklemeye devam edecektir. Zengin petrol bölgelerini yağmalayan ABD mümkün olduğunca çabuk Suriye'den çekilmelidir" dedi.

Reisi, Suriye'yi istikrara kavuşturmanın tek yolunun, bu ülkenin ordusunun sınırlarda güçlü mevcudiyeti ve Esad rejiminin komşu ülkelerle işbirliği olduğunu savunarak, "Suriye sınırlarının ihlali terörle mücadeleye yardımcı olmamıştır" ifadesini kullandı.

"İran, Suriye krizine siyasi çözümü ve bu konuda her türlü inisiyatifi destekliyor" diyen Reisi, Suriye'nin kaderinin dış müdahale olmadan Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

PUTİN: FIRAT’IN DOĞUSU ŞAM’IN KONTROLÜNDE OLMALI

Putin: Fırat'ın doğusu Şam'ın kontrolünde olmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Suriye sorununa çözüm bulma noktasında verimli bir toplantı yaptık" dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Putin, çözümün siyasi olması gerektiğini belirterek dışarıdan müdahale yapılmasına karşı çıktı.

Suriye'de terörizm konusunu etkin bir şekilde ele aldıklarını kaydeden Putin, ülkede şiddet seviyesinin düştüğünü söyledi. Putin, Fırat'ın doğusunda batılı ülkeler tarafından bölücülüğün kışkırtılması çabaları olduğunu kaydederek bölgenin Şam hükümetinin kontrolünde olması gerektiğini vurguladı.

Putin, "Rusya, İran ve Türkiye olarak Suriye’de sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dönüşüm sağlanabilmesi için kararlı olduğumuzu teyit ettik" dedi.

ERDOĞAN: ŞER ODAKLARINI SURİYE’DEN SÖKÜP ATACAĞIZ

Tayyip Erdoğan ise, "Terör örgütleri ile mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak, Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır" dedi.

Suriye krizi kaynaklı meydan okumaların bunu gerekli kıldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Astana Platformu, etkin çözümler üretebilen ve bunların hayata geçirilmesi amacıyla somut adımlar atabilen yegane girişimdir. Biri ile mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması gibi mülahazaları kabul etmiyoruz. Terör örgütleri ile mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak, Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. Görüşmelerimizde evvelce varılan mutabakatların uygulama durumunu da gözden geçirdik. PKK, YPG, PYD terörü hepimizin ortak meselesidir. Astana garantörleri olarak, bugüne kadar sergilediğimiz iş birliğini sürdürerek bu hedeflere el birliği ile ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ancak Suriye'nin huzuru ile birlikte toprak bütünlüğü karşısında en önemli tehdit terör belasıdır. DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadele kesintisiz bir şekilde sürdürülmelidir."