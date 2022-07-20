Politika

ABD’den vatandaşlarına: Rusya’yı derhal terk edin

ABD, Rusya'da ikamet eden ya da Rusya'ya seyahat eden ABD'lilerden bu ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.
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ABD ABD Rusya seyahat uyarısı en üst seviye

HABER MERKEZİ

ABD, 4'üncü seviye (Seyahat etmeyin) olarak duyurduğu Rusya'ya seyahat uyarısında, vatandaşlarına sahte suçlamalarla haksız yere gözaltına alınabileceklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının sitesinde yer alan güncellemede, Rusya'ya en yüksek seviyede seyahat uyarısı yapıldı.

Bakanlık, Rusya'da ikamet eden ya da Rusya'ya seyahat eden ABD'lilerden bu ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, "yerel yasaların keyfi biçimde uygulanması",  yeni tip coronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları ve "terörizm" de uyarıya konu oldu.

Açıklamada, ülke genelindeki yabancıların taciz edilmesi ihtimaline dikkat çekildi.

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