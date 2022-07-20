23 Kürdistanlı hacı Ürdün’de mahsur kaldı

ERBİL (K24)

K24’e ulaşan 23 Kürt hacıdan biri, üç gündür Kürdistan’a dönüş için Ürdün’de beklediklerini söyleyerek, “Ürdün üzeri aktarmamız vardı ancak bazı yolcuların coronavirüse yakalandığı bu yüzden yolculuk yapamayacağımızı söylüyorlar. Burada mahsur kalmış durumdayız” dedi.

Havalimanı tarafından pasaportlarına el konulduğunu belirten hacı, “Bize kısa bir not verip otele gönderdiler. Kötü durumdayız çünkü otelden çıkamıyoruz. Yetkililerden bir çözüm bulmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Hacı ayrıca, “Günde üç öğün yemek veriyorlar ancak kötü muamele görüyoruz. ‘Gidin ülkenizin büyükelçiliği sorununuzu çözsün’ diyorlar” diye ekledi.

23 hacının da Erbil sakini olduğu öğrenildi.