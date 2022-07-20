Barcelona: Lewandowski’nin serbest kalma bedeli 500 milyon euro

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Barcelona, daha önce sağlık kontrolünden geçen Robert Lewandowski'nin sözleşme detaylarını duyurdu.

Katalan kulübü, Bayern Münih'e 45 milyon euro artı 5 milyon euro bonus ödeyecek. 33 yaşındaki yıldız için serbest kalma bedeli ise 500 milyon euro olarak belirlendi.

Lewandowski, Barça ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli santrfor, ülkesinde Znicz Pruszkow ve Lech Poznan'da gösterdiği başarılı performansın ardından 2010'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına transfer oldu. Dortmund'da skorer kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Lewandowski, 2014'te sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Lewandowski başarılarla dolu Bayern Münih kariyerinde 8 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupa, 3 Almanya Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.

Bayern Münih formasıyla 375 maça çıkan Polonyalı milli futbolcu, 344 gol attı ve 72 asist yaptı.