Politika

DAİŞ Irak polisine saldırdı: 6 ölü, 7 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat'ın 140 kilometre kuzeyindeki bir bölgede gece meydana gelen ve DAİŞ tarafından gerçekleştirildiği düşünülen saldırıda 6 Irak Federal Polisi mensubunun hayatını kaybettiği 7’sinin de yaralandığı bildirildi.
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Irak Irak DAİŞ federal polis saldırı

HABER MERKEZİ

AFP’ye açıklamada bulunan bir askeri kaynak, başkent Bağdat'ın 140 kilometre kuzeyindeki bir bölgede gece meydana gelen ve DAİŞ tarafından gerçekleştirildiği düşünülen saldırıda 6 Irak Federal Polisi mensubunun öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kaynak, 10 ila 15 DAİŞ unsurunun, gece yarısından sonra (Çarşamba) bir federal polis noktasına saldırdığını söyledi.

Kaynak açıklamasında, "Saldırı yaklaşık bir saat sürdü. Saldırı, DAİŞ hücrelerinin hala aktif olduğu bir bölgede, Selahaddin  vilayetine bağlı bir bölgede gerçekleşti" dedi.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

 

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