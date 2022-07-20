Politika

Rojhilat’ta çatışma: 2 İran askeri öldü

Doğu Kürdistan’ın sınır noktalarında çıkan çatışmada iki İran askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Doğu Kürdistan sınır muhafızları Çatışma

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Bane ve Pawe ilçelerindeki sınır noktalarında İran devlet güçleri ile bir grup arasında çatışma çıktı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Rojhilat’taki İran Sınır Muhafızları Komutanı Albay Arif Sepehri, dün gece Bane ve Pawe ilçelerindeki iki sınır noktasından sızmak isteyen bir grup ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışma sonucunda iki sınır muhafızının hayatını kaybettiğini aktaran Sepehri, grup mensuplarının da öldürüldüğünü belirtti.

Sepehri, “terörist grup” olarak nitelendirdiği kişilerin hangi örgüte mensup olduğundan ise söz etmedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv