Rojhilat’ta çatışma: 2 İran askeri öldü

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Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Bane ve Pawe ilçelerindeki sınır noktalarında İran devlet güçleri ile bir grup arasında çatışma çıktı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Rojhilat’taki İran Sınır Muhafızları Komutanı Albay Arif Sepehri, dün gece Bane ve Pawe ilçelerindeki iki sınır noktasından sızmak isteyen bir grup ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışma sonucunda iki sınır muhafızının hayatını kaybettiğini aktaran Sepehri, grup mensuplarının da öldürüldüğünü belirtti.

Sepehri, “terörist grup” olarak nitelendirdiği kişilerin hangi örgüte mensup olduğundan ise söz etmedi.