TSK’dan Zaho sınırına top saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı

ZAHO (K24)

K24 muhabiri, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne top saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 Arap turist hayatını kaybetti, 15 turist de yaralandı.

Köy sakinleri, yaralananların sayısının daha fazla olabileceğini ancak devam eden saldırı nedeniyle tüm bölgeye gidilemediğini bildirdi.

Yaralılardan bazılarının Zaho'daki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.