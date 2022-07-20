TSK’dan Zaho sınırına top saldırısı: 9 ölü, 22 yaralı
ZAHO (K24)
K24 muhabiri, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne top saldırısı düzenlendiğini aktardı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 22 turist de yaralandı.
Hastane kaynakları, ölenlerden 2'sinin çocuk olduğunu açıkladı.
Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.
Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.
Görgü tanıkları, #Zaho’nun turistik Perex köyüne yönelik #TSK saldırısında 20’den fazla Arap turistin hedef olduğunu, aralarında ölü ve yaralıların olduğunu bildiriyor pic.twitter.com/kZwk9kcjZM— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) July 20, 2022