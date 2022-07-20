TSK’dan Zaho sınırına top saldırısı: 9 ölü, 22 yaralı

ZAHO (K24)

K24 muhabiri, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne top saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 22 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden 2'sinin çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.