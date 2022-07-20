Erdoğan: ABD Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ziyareti dönüşünde uçakta gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD'nin Fırat'ın doğusunu terk etmesi gerektiğini belirterek, "Suriye sınırından 30 kilometre güneye kadar terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya ve İran’ın yanımızda olmasını istiyoruz. Bize gerekli desteği vermeliler" dedi.

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"(F-16) Biden bize Yunanistan şartı koymadı. NATO üyeleri olarak birbirimizin hukukunu korumalıyız dedik. Böyle bir koşul meselesi bizi bağlayıcı değil.

(Suriye'nin kuzeyine) Yeni bir harekat konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek.

Kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler.

Putin’in gayretlerimiz noktasında bakışı olumlu. Bize çok farklı bazı teklifleri oldu. Doğal gaz, Akkuyu ve diğer konularda dayanışmamızı sürdürüyoruz.

(Tahıl koridoru) Artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de planın uygulanmaya başlanmasını temenni ediyoruz."