Politika

Başbakan, Almanya’nın Erbil Başkonsolosu’nu kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Clemens Sementer’i kabul etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Almanya Clemens Sementer

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Clemens Sementer’i kabul etti.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki görev süresi sona eren Almanya'nın Erbil Başkonsolosu Clemens Sementer’e, görev süresi boyunca Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ilişkilerin gelişimine sunduğu katkıdan ötürü teşekkür etti.

Başbakan, Sementer’e yeni görevinde başarılar diledi.

Sementer ise, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne bağlı kurumların, konsoloslukla güçlü işbirliğinden ötürü teşekkür etti.

 

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