Lavrov: Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatıyla coğrafi hedeflerimiz genişleyecek

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla, Rusya'nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceğini söyledi.

Lavrov, Rus Ria haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da mart ayında müzakerelerin yapıldığını anımsatan Lavrov, "İstanbul'da müzakereciler görüştüğünde, bir coğrafya vardı. Şimdi ise coğrafya başka. Şimdi sadece Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri değil, Herson, Zaporijye ve bazı diğer bölgeler de söz konusu. Bu konudaki süreç tutarlı ve ısrarlı şekilde devam ediyor" dedi.

Lavrov, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Batı, durumu kötüleştirmek isteğiyle HIMARS (ABD üretimli Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi) dahil Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapıyor. Bu halde coğrafi hedefler, mevcut çizgiden ileriye doğru değişecek. Bu nedenle (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin veya onu değiştirecek başka birinin kontrol edeceği alanlarda, topraklarımıza ve bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlere tehdit oluşturacak silahın bulunmasına izin veremeyiz."

ABD, UKRAYNA'YA 4 HIMARS SİSTEMİ DAHA VERECEK

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaklaşık 50 ülkenin savunma bakanlarının katıldığı video konferans yöntemi ile yapılan Ukrayna Temas Grubu toplantısının açılışında konuştu.

Rusya'nın, "Ukrayna'nın başkenti Kiev'i alma, Ukrayna hükümetini devirme ve Donbas bölgesini kolayca ele geçirme" hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini belirten Austin, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'nın arkasında durmaya devam edeceğini söyledi.

Austin, "Bu hafta içinde, Ukrayna için Başkan'ın (Joe Biden) yetkisiyle ABD ordusunun envanterinden yeni bir silah yardımı paketi açıklayacağız. Bu, Ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterinden Ukrayna’ya sağladığımız 16'ncı ekipman paketimiz olacak. Bu paket, Ukraynalıların çok etkin bir şekilde kullandığı ve savaş alanında önemli fark yaratan 4 HIMARS gelişmiş roket sistemlerini içerecek" dedi.

ABD'li Bakan, pakette ayrıca Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) mühimmatının da olacağı bilgisini verdi.

İngiltere'nin Ukrayna'ya ÇNRA sistemleri verdiğini hatırlatan Austin, Almanya'nın sağlayacağı silahların da yakında Ukrayna'da olacağını dile getirdi.

Pentagon şu ana kadar Ukrayna'ya toplam 12 HIMARS sistemi vermişti.

Bu yeni paketteki 4 HIMARS sistemi ile ABD'nin Ukrayna'ya verdiği HIMARS sistemi sayısı 16'ya çıkacak.