ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'daki çatışmalar kritik bir aşamada

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'da devam eden çatışmaların kritik bir aşamada olduğunu ve Batı'nın Kiev'e uzun vadeli olarak askeri yardım sağlamanın yeni yöntemlerini aramayı sürdüreceğini belirtti.

Austin, yaptığı açıklamada, "Savaşın belirleyici bir aşamada olduğundan bahsediyoruz. Bu nedenle Ukrayna'ya yönelik kolektif desteğimiz hayati bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan, "Rusya, Ukrayna'dan ve bizden daha uzun ömürlü olabileceğini zannediyor, ancak bu Rusya'nın yanlış hesaplamalarının en sonuncusu olacak" diye konuştu.

Batı'nın Ukrayna ordusuna uzun vadeli destek sağlamak için 'yenilikçi yollar aramaya devam edeceği' taahhüdünü veren Austin, "Yardımımız gerçek bir değişim sağlayacak" dedi.

Rus gaz devi Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, 19 Temmuz’da ‘Sibirya’nın Gücü’ boru hattı üzerinden Çin’e rekor düzeyde gaz sevkiyatı yapıldı. Çin pazarına yapılan sevkiyatlar sözleşmeye bağlı günlük hacmi aştı.