Irak Başbakanı Kazimi, saldırı sonrası Duhok’a heyet gönderdi

ERBİL (K24)

Irak Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Mustafa Kazimi, Zaho’daki bir turistik bölgeye düzenlenen top saldırısı sonrası incelemelerde bulunmak üzere Duhok’a bir heyet gönderdi.

Kazimi’nin görevlendirdiği heyette Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile üst düzey güvenlik yetkilileri yer alıyor. Heyetin top saldırısının düzenlendiği bölgeyi ve yaralıları ziyaret etmesi bekleniyor.

Irak Güvenlik İletişim Hücresinden yapılan açıklamada da Başbakan Kazimi’nin saldırı sonrası derhal olayın araştırılması için talimat verdiğini, Dışişleri Bakanı, Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı, Silahlı Kuvvetler Komutan Sekreteri ve Sınır Muhafız Güçleri Komutanı’nı bölgeye gönderdiği bildirildi.

Bugün Türkiye tarafından Zaho’nun Perex köyünde turistik bir bölgenin top saldırısıyla hedef alınması sonucu 9 Iraklı vatandaş yaşamını yitirdi, 22 vatandaş da yaralandı.

Yaralıların Zaho ve Duhok’taki hastanelerde tedavisi sürüyor.