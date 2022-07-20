İspanya’da aşırı sıcaklardan en az 500 kişi yaşamını yitirdi

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İspanya’da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirildi.

Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz'da "1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 500’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.

İspanya’da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.

AVRUPA YANGINLARLA MÜCADELE EDİYOR

Öte yandan, Rekor sıcakların yaşandığı Avrupa'da Fransa'nın yanı sıra İspanya, Portekiz ve İngiltere'de yangınlar devam ediyor.

Portekiz 13 yangınla mücadele ederken, İngiltere'de ise 10 farklı bölgede yangın çıktı.

Uluslararası basındaki haberlere göre, İspanya 21'i endişe verici durumdaki 38 yangınla mücadele ediyor.

Zamora eyaletinde yakın zamanda başlayan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangında alevler hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.

Yaz başından bu yana ülkede 70 bin hektarlık alan kül olurken, yılbaşından itibaren 150 bin hektardan fazla alan yangınlarda harap oldu.

Yangınla mücadele ekiplerinin yetişemediği bölgelerde insanlar evlerini alevlerden kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atarak yangını durdurmaya çalıyor.

Kalın duman bulutlarının bölgeye yayılması nedeniyle bazı yerleşim yerleri dumandan zehirlenmeye karşı tahliye ediliyor.

Barselona yakınlarında "çok değerli" atların olduğu sürü, yangın tehlikesi nedeniyle güvenli yerlere nakledildi. Ülkede, yangınlar nedeniyle son 15 yılın en kötü yazının yaşandığı ifade ediliyor.

Bölgedeki yangınlar sebebiyle 25 kadar köy ise tahliye edilmek zorunda kalındı.