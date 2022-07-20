Politika

Halbusi: Irak dış çatışmalar için açık bir saha olmamalı

Irak Parlamentosu Başkanı Halbusi, “Irak, Iraklıların boş yere kanlarıyla faturayı ödediği bölgesel hesaplar ve dış çatışmalar için açık bir arena olmamalıdır” dedi.
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Irak Muhammed Halbusi Zaho Duhok Perex

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Irak’ın bölgesel hesaplar ve dış çatışmalar için açık bir saha olmaması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Irak Parlamentosu Başkanı Halbusi, “Irak, Iraklıların boş yere kanlarıyla faturayı ödediği bölgesel hesaplar ve dış çatışmalar için açık bir arena olmamalıdır” dedi.

Halbusi, “Hükümeti soruşturma için gerekli önlemleri almaya ve ülkeyi ve insanları korumak için her yolu benimsemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün Türkiye tarafından Zaho’nun Perex köyünde turistik bir bölgenin top saldırısıyla hedef alınması sonucu 9 Iraklı vatandaş yaşamını yitirdi, 22 vatandaş da yaralandı.

Yaralıların Zaho ve Duhok’taki hastanelerde tedavisi sürüyor.

 

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