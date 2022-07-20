Irak Dışişleri: Zaho’daki turistik bölgeye saldırıyı şiddetle kınıyoruz

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Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından Zaho’nun Perex köyünde turistik bir bölgenin top saldırısıyla hedef alınmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Irak Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “Irak hükümeti, turistik bölgeye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu, Irak topraklarının egemenliğinin ihlalidir” denildi.

Açıklamada, saldırının egemenlik ihlali olmasının yanı sıra, sivil vatandaşların huzur ve istikrarının da açık bir şekilde alınması olduğu vurgulandı.

Bugün Türkiye tarafından Zaho’nun Perex köyünde turistik bir bölgenin top saldırısıyla hedef alınması sonucu 9 Iraklı vatandaş yaşamını yitirdi, 22 vatandaş da yaralandı.

Yaralıların Zaho ve Duhok’taki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Ölü ve yaralıların, Irak’ın güney ve orta kesimlerinden gelen turistler olduğu belirtiliyor.