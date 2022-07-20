Sağlık Bakanı, Başbakan'ın talimatıyla Zaho'ya gidiyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Sağlık Bakanı Saman Berzinci’yi TSK’nın Zaho saldırısında yaralananlarla yakından ilgilenmesi için Zaho ve Duhok’taki hastanelere gönderdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin Zaho’ya yönelik topçu saldırısında yaralananlarla yakından ilgilenmesi için Sağlık Bakanı Saman Berzinci’yi Zaho ve Duhok’taki hastanelere gönderdiği bildirildi.

Açıklamada, hükümetin, saldırıdan zarar görenler için her türlü desteği sunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında yararlananların sayısı 29’a yükseldi.

Saldırıda bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.