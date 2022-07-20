Hamis Hancer: Iraklıların kanı kırmızı çizgidir
ERBİL (K24)
Twitter hesabından açıklama yapan Irak’taki Azim Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer, “Masum sivillerin hedef alınmasını kınıyoruz. Irak ile Türkiye arasında yıllardır devam eden bu kanlı savaşa karşı kararlı bir duruş sergilenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“Irak hükümeti ve tüm güvenlik kurumları, sınır bölgelerimizi Irak’ı bir vekalet savaşına sürüklemek isteyen terörist mafya gruplarından temizlemeli” vurgusunda bulundu.
Bugün Zaho’nun Derkar nahiyesine bağlı Perex tatil köyü, Türkiye’nin top saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 9 Iraklı Arap vatandaş yaşamını yitirdi, 29 vatandaş da yaralandı.
Irak ve Kürdistan Bölgesi yönetimleri saldırıya sert tepki gösterdi.
دماء العراقيين خط أحمر، وندين استهداف مواطنين آمنين لاذنب لهم، ونطالب بموقف حازم اتجاه ما يجري على الحدود العراقية التركية من حرب دموية منذ سنوات.— خميس الخنجر (@khameskhanjar) July 20, 2022
يجب على الحكومة العراقية وكل مؤسساتنا الأمنية تطهير مناطقنا الحدودية من المافيات الإرهابية التي تحاول جرّ العراق إلى حروب بالوكالة