Hamis Hancer: Iraklıların kanı kırmızı çizgidir

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Irak’taki Azim Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer, “Masum sivillerin hedef alınmasını kınıyoruz. Irak ile Türkiye arasında yıllardır devam eden bu kanlı savaşa karşı kararlı bir duruş sergilenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Irak hükümeti ve tüm güvenlik kurumları, sınır bölgelerimizi Irak’ı bir vekalet savaşına sürüklemek isteyen terörist mafya gruplarından temizlemeli” vurgusunda bulundu.

Bugün Zaho’nun Derkar nahiyesine bağlı Perex tatil köyü, Türkiye’nin top saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 9 Iraklı Arap vatandaş yaşamını yitirdi, 29 vatandaş da yaralandı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi yönetimleri saldırıya sert tepki gösterdi.