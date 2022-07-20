Politika

Hamis Hancer: Iraklıların kanı kırmızı çizgidir

Azim Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer, Türkiye’nin Zaho’ya yönelik saldırısına tepki göstererek, “Iraklıların kanı kırmızı çizgidir” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Hamis Hancer Zaho top saldırısı

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Irak’taki Azim Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer, “Masum sivillerin hedef alınmasını kınıyoruz. Irak ile Türkiye arasında yıllardır devam eden bu kanlı savaşa karşı kararlı bir duruş sergilenmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Irak hükümeti ve tüm güvenlik kurumları, sınır bölgelerimizi Irak’ı bir vekalet savaşına sürüklemek isteyen terörist mafya gruplarından temizlemeli” vurgusunda bulundu.

Bugün Zaho’nun Derkar nahiyesine bağlı Perex tatil köyü, Türkiye’nin top saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 9 Iraklı Arap vatandaş yaşamını yitirdi, 29 vatandaş da yaralandı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi yönetimleri saldırıya sert tepki gösterdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv