Irak Cumhurbaşkanı: Türkiye’nin saldırısı kabul edilemez

ERBİL (K24)

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Türkiye’nin Zaho’daki turistik bölgeye gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, “Türkiye’nin saldırısı Irak’ın egemenliğinin ihlali ve ulusal güvenliğine saldırıdır” dedi.

Saldırının tekrarlanmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Salih, saldırının kabul edilemez olup kınandığını ve bu tür saldırıların uluslararası yasalara ve komşuluk ilişkilerine aykırı olduğunu belirtti.

Öte yandan, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında yararlananların sayısı 29’a yükseldi.

Saldırıda bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.