Politika

Neçirvan Barzani: Türkiye ile PKK çatışmaları durdurmalı

Neçirvan Barzani, Zaho’ya yönelik saldırıyı sert bir dille kınayarak Türkiye ile PKK’nin sınır bölgelerindeki çatışmalara son vermesini istedi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Zaho Türkiye PKK

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani yaptığı yazılı açıklamada, bugün Zaho’da sivillerin hedef alındığı top saldırısını kına

Neçirvan Barzani açıklamasında, “Bugün Zaho sınırında, Irak’ın farklı bölgelerinden gelen bazı sivil turistlerin hayatını kaybetmesine, bazılarının da yaralanmasına yol açan bombardıman suçunu şiddetle kınıyoruz” ifadesini kullandı.

Açıklamanın devamında şunlar vurgulandı:

“Bombardımanları ve Türkiye ordusu ile PKK unsurlarının sınır bölgelerindeki çatışmalarını tümden reddedilmiş ve kabul edilemezdir. Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarı ile Irak’ın uluslararası sınırlarına zarar verilmiş, bölgede yüzlerce köyün boşaltılmasına yol açılmıştır.”

Neçirvan Barzani, kurbanların yakınlarına başsağlığı ve taziyede bulunurken, yaralılara da acil şifalar diledi, Kürdistan Bölgesi’nin ilgili kurumlarının yaralılara her türlü hizmeti sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

“Türkiye ordusu ile PKK unsurları savaş ve çatışmayı durdurmalı, artık ölümlere ve sınır bölgelerinin viran edilmesine yol açmamalı” diyen Neçirvan Barzani, “Savaş ve belalarını Kürdistan Bölgesi halkının yakasından düşürmeliler. Federal Irak Hükümeti, bu tür suçların tekrarlanmasının önüne geçmeli ve Irak topraklarından komşu ülkelerin güvenliğine tehdit oluşmasına izin vermemeli” diye ekledi.

Bugün Zaho’nun Derkar nahiyesine bağlı Perex tatil köyü, Türkiye’nin top saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 9 Iraklı Arap vatandaş yaşamını yitirdi, 29 vatandaş da yaralandı.

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