Sadr: Türkiye, Irak’ın saldırılara karşılık vermeyeceğini düşünüyor

HABER MERKEZİ

Iraklı siyasi liderler, Türkiye’nin Zaho’da turistik bölgeye gerçekleştirdiği topçu saldırısını kınadı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Zaho’daki saldırıyı kınayarak, Irak’ın saldırıyı kınamanın ötesinde adım atmasını istedi.

Türkiye’nin Irak’ın karşılık vermeyeceğini düşünerek saldırılarını artırdığını kaydeden Sadr, Irak’ın Türkiye’ye yönelik atması gereken adımları şöyle sıraladı:

-Türkiye ile diplomatik temsili azaltmak

-Irak ile Türkiye arasındaki uçuşları askıya alıp, sınır kapılarını kapatmak

-Hızlı bir şekilde Birleşmiş Milletler’e resmi şikayette bulunmak

-Türkiye ile güvenlik anlaşmasını askıya almak

Sadr, Türkiye’nin Irak hükümetine izin vermeden ve sınırındaki tehditler karşısında Bağdat ile koordinasyon içerisinde hareket edeceğine dair taahhüt vermediği sürece bu şartların uygulanması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında yararlananların sayısı 29’a yükseldi.

Saldırıda bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.