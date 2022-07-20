Abadi ve Hekim’den TSK’nın Zaho saldırısına kınama

HABER MERKEZİ

Irak eski Başbakanı ve Nasr Koalisyonu lideri Haydar Abadi, saldırıyı düşmanca olarak nitelendirdi.

Uluslararası toplumun Türkiye’ye karşı harekete geçmesini isteyen Abadi, Iraklı siyasi tarafların Türkiye’ye karşı ortak ve güçlü bir tutum sergilemelerini istedi.

Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim de saldırıyı kınayarak, saldırının, Irak’ın egemenliğinin ihlali olduğunu kaydetti.

Hekim, Irak’ın, Türkiye’nin saldırılarını durdurmak için diplomatik kanalları kullanması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında yararlananların sayısı 29’a yükseldi.

Saldırıda bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.