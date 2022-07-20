Politika

Irak Başbakanı, Zaho saldırısını ‘vahşet’ olarak niteledi

Irak Başbakanı Kazimi, Türkiye ordusunun Zaho saldırısıyla Irak’ın egemenliğini bir kez daha ihlal ettiğini belirterek sert tepki gösterdi.
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Irak Mustafa Kazimi Irak Türkiye Zaho tsk

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ordusunun bugün Zaho’da bir turistik bölgeye düzenlediği top saldırısıyla Irak’ın toprak egemenliği ve vatandaşlarına karşı bir kez daha ihlalde bulunduğunu, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere bazı vatandaşların şehit olmasına, bazılarının da yaralanmasına yol açtığını belirtti.

Saldırıyı “vahşet” olarak niteleyen Kazimi, “Bu da gösteriyor ki Türkiye, Irak’ın devamlı taleplerine kulak asmıyor” diyerek şunları ifade etti:

“Irak, komşuluktan doğan yasalara saygı duymaktadır. Herhangi bir tarafın, Irak topraklarını başka bir ülkeye karşı kullanmasını reddediyor. Buna karşılık da bu gerekçeyle vatandaşların hayatının tehlikeye atılmasını reddediyoruz.”

Kazimi son olarak, “Irak’ın, vatandaşlarını korumak adına bu saldırıya cevap verme hakkı vardır” ifadesini kullandı.

Bugün Zaho’nun Derkar nahiyesine bağlı Perex tatil köyü, Türkiye’nin top saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 9 Iraklı Arap vatandaş yaşamını yitirdi, 29 vatandaş da yaralandı.

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