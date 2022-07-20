BM’den TSK’nın Zaho saldırısına kınama

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Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), saldırıların tekrar sivil halkı hedef aldığını kaydederek, uluslararası yasalara göre sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı.

BM Irak Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Irak saldırısı kınanırken, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Irak’ın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, “Topçu ve füze saldırıları Irak’ta artık normal bir durum haline mi gelecek? Bu, çıkarların ilerletilmesi yolunda çok tehlikeli bir yol” denildi.

Açıklamada, ihlallere son verilmesini istedi.

Öte yandan, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında yararlananların sayısı 29’a yükseldi.

Saldırıda bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.