Başkan Barzani’nin ofisi: Zaho saldırısını şiddetle kınıyoruz

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, bugün Türkiye ordusunun Zaho’da bir turistik bölgeye düzenlediği saldırıya tepki gösterildi.

Yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Ne yazık ki Türkiye güçlerinin Zaho sınırındaki Perex turistik bölgesine yönelik top saldırısı sonucu bazı masum vatandaşların şehit düştüğü, bazılarının da yaralandığı haberini almış bulunuyoruz. Bu suçu en sert şekilde kınıyor, bu acı olayda şehit düşenlerine yakınların a başsağlığı, yaralılara şifa diliyoruz.

Hangi taraf ve güç, ne gerekçe ve bahaneyle olursa olsun, sivil ve masum vatandaşları şehit etmesi ve yaralaması kabul edilemez. Bu tür olayların tekrarlanmaması için de bir sınır konulmalı ve vatandaşlar artık diğer güç ve tarafların çekişme ve çatışmalarının kurbanı olmamalı. Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümetin, bu tür olay, suç ve felaketlere yol açan etkenlere karşı işbirliği içinde ciddi ve temelden bir çözüm bulmasının vakti gelmiştir.”

Bugün Zaho’nun Derkar nahiyesine bağlı Perex tatil köyü, Türkiye’nin top saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 9 Iraklı Arap vatandaş yaşamını yitirdi, 29 vatandaş da yaralandı.