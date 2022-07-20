Kürdistan Parlamentosu: Türkiye ve PKK çatışmalarını uzak tutsun

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu, TSK’nın Zaho’da gerçekleştirdiği topçu saldırısını kınayarak, Türkiye ve PKK’nin çatışmalarını Kürdistan Bölgesi topraklarından uzak tutmaları istendi.

Zaho’daki saldırıya ilişkin Kürdistan Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile PKK arasındaki çatışmada tekrar sivillerin yaşamını yitirip yaralandığı kaydedilerek, saldırı kınanarak, IRak hükümetinden haklarını kullanarak, saldırıların tekrarlanmaması için hava sahasındaki egemenliğini sağlaması istendi.

Kürdistan Bölgesi halkı ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğinin sorunlardan uzak tutulmasının istendiği açıklamada, Kürdistan Bölgesi ve Irak halkının komşu ülkelerin ve yasal olmayan güçlerin saldırılarından korunması için Erbil ve Bağdat hükümetlerinin her türlü çabayı göstermesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunulurken, saldırıyı soruşturmak üzere Kürdistan Parlamentosu’ndan bir heyetin oluşturulacağı ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında yararlananların sayısı 29’a yükseldi.

Saldırıda bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.