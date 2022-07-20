Politika

Irak’ta Türkiye büyükelçiliğinin kapatılması talebi

Irak’ta sosyal medya üzerinden Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin kapatılması ve Bağdat’ın sert bir cevap vermesi talep ediliyor.
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Irak Irak Türkiye Zaho

ERBİL (K24)

Bugün Türk ordusunun Zaho’ya bağlı Pexer köyünde turistik bölgeyi top saldırılarıyla hedef alması sonucu 9 sivilin yaşamını yitirdiği 29 sivilin de yaralandığı olayın ardından Irak’tan üst düzeyde Türkiye’ye yönelik tepki mesajları geldi.

Necef’te Türkiye Konsolosluğu’nun Vize Başvuru Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, protesto gösterisinde bulundu, binanın önündeki Türk bayrağı indirildi.

Başkent Bağdat’ta toplanan yüzlerce kişi de gösteri düzenleyerek, Türkiye büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi.

Kerbela kentinde de vatandaşlar Türkiye karşıtı protesto gösterisinde bulundu.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerin düzeyinin düşürülmesini, sınır kapılarının kapatılmasını önerdi.

Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı, parti liderleri yazılı açıklama yaparken, birçok kişi de sosyal medya aracılığıyla tepkisini dile getirdi.

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