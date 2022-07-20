ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zaho’daki saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Bugün Zaho'da bir yazlık mesire alanına yapılan ve sivillerin ölümüyle sonuçlanan pervasız topçu saldırısı karşısında dehşete düştüm. Bunu en güçlü ifadelerle kınıyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Saman Berzinci’yi olay yerine gönderdiğini bildiren Başbakan, Zaho İdaresi Başkanı Guhdar Şêxo ile yaralılar ve sevdiklerini kaybeden ailelere gerekli tüm kaynakların sağlaması için görüştüğünü ifade etti.

Başbakan, “Sivillere yönelik saldırıların hiçbir gerekçesi yoktur. Bu çok sık oldu ve durması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Kapsamlı bir soruşturma için Bağdat'taki federal hükümetle koordinasyon halindeyiz” diyen Başbakan, “Bölgemiz, Türkiye ile PKK arasındaki çatışmalar nedeniyle defalarca şiddete sürüklendi. Vatandaşlarımıza gereksiz acı, ıstırap ve kaygıya mal oldu. Bu bitmeli. Düşüncelerim bu gece tüm ailelerle” paylaşımında bulundu.

Öte yandan, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında yararlananların sayısı 29’a yükseldi.

Saldırıda bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.