Irak Ulusal Güvenlik Konseyi’nden acil toplantı

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Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye ordusunun Zaho’daki topçu saldırısını görüşmek üzere acil bir şekilde toplandı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin ofisinden yapılan açıklamada, TSK’nın Zaho’daki saldırısını görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Kazimi başkanlığında acil toplantıya başladığı bildirildi.

Öte yandan, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında yararlananların sayısı 29’a yükseldi.

Saldırıda bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.