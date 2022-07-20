ABD Dışişleri’nden Zaho’daki saldırıya kınama

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zaho’da gerçekleştirdiği topçu saldırısını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’nde gerçekleştirdiği saldırıdan haberdar olduklarını belirtti.

Sivilleri hedef alan saldırıyı kınadıklarını kaydeden Price, saldırının Irak’ın egemenliğinin ihlali olduğunu ve ülke egemenliğine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Saldırının, uluslararası yasaların ihlali olduğunu söyleyen Price, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Öte yandan, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında yararlananların sayısı 29’a yükseldi.

Saldırıda bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.