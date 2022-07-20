Irak Dışişleri Bakanı: Türkiye, Irak’taki tüm operasyonlarını durdurmalı

ZAHO (K24)

Zaho’da TSK’nın saldırı gerçekleştirdiği bölgede incelemelerde bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye’den açık bir şekilde bu tür saldırılarına son vermesini istediklerini ve Irak halkından özür dileyip, saldırının kurbanlarına tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.

Durumun, Türkiye-PKK savaşını aşıp sivillerin öldürülmeye başlandığını kaydederek, Irak Dışişleri Bakanlığı olarak olayı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıyacaklarını bildirdi.

Zaho’da saldırıya uğrayan köye Basra, Kerbela ve Necef’ten gelindiğini, ancak gelenlerin cenazelerinin evlerine geri döndüğünü söyleyen Hüseyin, “bu durum sona ermeli. Bu Türkiye topraklarını korumak mı, yoksa Irak halkına saldırı mı? Bu PKK ile mücadele mi yoksa sivillerin öldürülmesi mi? PKK’nin savaşının Irak’ta olmadığını bilmesi lazım. Savaşı neredeyse oraya gitsin. Bunun Irak’la ilgilis yok. Türkiye ile PKK arasındaki bir sorun bu” dedi.

Türkiye’nin Irak’taki tüm operasyonlarını sonlandırması gerektiğini kaydeden Hüseyin, “Kendimizi savunmamız yasal hakkımız. Irak’la Türkiye arasındaki ilişkiler tarihi ilişkiler, sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli. Siyasi sorunlarımız var ama saldırı karşısında Iraklı tarafların ortak tutumu var” ifadelerini kullandı.

Irak halkının savaştan usandığını söyleyen Hüseyin, yaşanan savaşın, Kürdistan Bölgesi ve Irak halkını ilgilendirmediğini ve savaşın Türkiye ile PKK’yi ilgilendirdiğini bildirdi.

Öte yandan, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında yararlananların sayısı 29’a yükseldi.

Saldırıda bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.