Almanya Başkonsolosluğu: Zaho saldırısının sorumlularından hesap sorulmalı

ERBİL (K24)

Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından Kürtçe ve İngilizce yapılan açıklamada, “Perex’te çok sayıda sivilin kurban gittiği haberiyle derinden sarsıldık ve üzüldük” ifadesi kullanıldı.

Saldırı kurbanlarının yakınları ile yaralılara dayanışma mesajı verilen açıklamada, sivillere yönelik saldırıların haklı gösterilemeyeceği vurgulandı.

Almanya Başkonsolosluğu ayrıca, saldırının soruşturulması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini bildirdi.

Dün Türk ordusunun Zaho’ya bağlı Perex köyünde turistik bölgeyi top saldırılarıyla hedef alması sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, 29 sivil de yaralandı.