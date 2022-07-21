Politika

Almanya Başkonsolosluğu: Zaho saldırısının sorumlularından hesap sorulmalı

Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu, Zaho’da sivillere yönelik düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Almanya’nın Erbil Konsolosluğu Zaho

ERBİL (K24)

Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından Kürtçe ve İngilizce yapılan açıklamada, “Perex’te çok sayıda sivilin kurban gittiği haberiyle derinden sarsıldık ve üzüldük” ifadesi kullanıldı.

Saldırı kurbanlarının yakınları ile yaralılara dayanışma mesajı verilen açıklamada, sivillere yönelik saldırıların haklı gösterilemeyeceği vurgulandı.

Almanya Başkonsolosluğu ayrıca, saldırının soruşturulması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini bildirdi.

Dün Türk ordusunun Zaho’ya bağlı Perex köyünde turistik bölgeyi top saldırılarıyla hedef alması sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, 29 sivil de yaralandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv