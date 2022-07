Almanya Başkonsolosluğu: Zaho saldırısının sorumlularından hesap sorulmalı

ERBİL (K24)

Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından Kürtçe ve İngilizce yapılan açıklamada, “Perex’te çok sayıda sivilin kurban gittiği haberiyle derinden sarsıldık ve üzüldük” ifadesi kullanıldı.

Saldırı kurbanlarının yakınları ile yaralılara dayanışma mesajı verilen açıklamada, sivillere yönelik saldırıların haklı gösterilemeyeceği vurgulandı.

Almanya Başkonsolosluğu ayrıca, saldırının soruşturulması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini bildirdi.

Dün Türk ordusunun Zaho’ya bağlı Perex köyünde turistik bölgeyi top saldırılarıyla hedef alması sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, 29 sivil de yaralandı.

We are deeply shocked and saddened by the news of so many civilian victims in #Parkh. Our thoughts are with the wounded and the relatives of those killed. Attacks on civilians cannot be justified, the attack must be investigated & those responsible must be held accountable. pic.twitter.com/2F4ElNbvFN